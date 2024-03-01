В центре Москвы открылась выставка к годовщине полного запуска БКЛ

Экспозиция будет доступна до 15 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная годовщине открытия движения по Большой кольцевой линии метро, начала работу в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Открытие Большой кольцевой линии - это настоящий подвиг московских метростроителей. Всего за 10 лет в условиях плотно застроенного мегаполиса появилось самое длинное метрокольцо в мире. На протяжении линии разместилась 31 станция, а для ее обслуживания возвели три электродепо", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что запуск БКЛ улучшил транспортную доступность для 3,3 млн москвичей в 34 районах города. Впервые в пешей доступности метро появилось у 320 тыс. жителей.

Так, с 1 по 15 марта москвичи и гости столицы смогут посетить выставку под открытым небом "Год с БКЛ". На Чистопрудном бульваре представлены фотографии строительства линии и интерьеров станций, а также описание их архитектурных особенностей.

Генеральным партнером выставки выступает генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро - инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект". Дизайн шести станций БКЛ определили в ходе международных архитектурных конкурсов: "Мневники", "Терехово", "Марьина Роща", "Рижская", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар".

Длина Большой кольцевой линии составляет более 70 км. С помощью тоннелепроходческих комплексов было пройдено порядка 95 км тоннелей, из них 11,568 км - двухпутных, что признано национальным рекордом России. Метростроителями уложено порядка 142 км путей, использовано более миллиона кубометров бетона. Общая длина проложенных кабелей - 25 тыс. км - составляет больше половины длины экватора. При отделке станций БКЛ использовано порядка десяти видов натурального камня, включая различные виды мрамора и гранита, а также современные искусственные материалы.