Пассажиров метро Москвы с годовщиной открытия БКЛ поздравили артисты эстрады

Услышать аудиопоздравления было возможно в вестибюлях и эскалаторах станций метро, МЦК и МЦД

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Артисты российской эстрады поздравили пассажиров Московского метрополитена с годовщиной открытия Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

"Ко дню рождения БКЛ аудиозаписи сделали не только певцы и композиторы, такие как Юля Паршута, Андрей Григорьев-Аполлонов, но и приглашенный артист проекта "Музыка в метро" Ольга Серябкина, которая недавно исполнила свои хиты на станции "Мичуринский проспект" БКЛ. Все они поздравляют пассажиров с годовщиной запуска Большой кольцевой линии метро и желают еще больше комфортных и быстрых поездок по этой линии", - отмечается в сообщении.

Как добавили в мэрии, пассажиры московского транспорта уже могли слышать поздравления знаменитостей и к другим праздникам. Например, ко Дню города, а также ко дню рождения метрополитена. Детей поздравляют мультипликационные персонажи: ко Дню защиты детей герои популярного детского мультфильма поздравили пассажиров с праздником.

Так, услышать аудиопоздравления знаменитостей было возможно в вестибюлях и эскалаторах станций метро, МЦК и МЦД. Ко дню рождения Большой кольцевой линии свои поздравления записали певцы, композиторы, актеры кино и телевидения. Их голоса звучали на инфраструктуре рельсового каркаса столицы в течение всего дня.

"Знаменитости регулярно записывают эксклюзивные аудиопоздравления к крупным городским и федеральным праздникам, а также к знаменательным датам транспортного комплекса столицы. В этом году российские звезды уже поздравляли пассажиров с Новым годом и Рождеством", - резюмировали в пресс-службе.