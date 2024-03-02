Из Испании в Китай вернулись три панды с родителями

Все пять животных находятся в хорошем состоянии и проходят карантинные процедуры, сообщает агентство Xinhua

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Три бамбуковых медвежонка, родившиеся в Испании, вместе со своими родителями прибыли в город Чэнду в провинции Сычуань после 12-часового перелета. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Семейство, включая детенышей - Чулину, Цзю Цзю и Ю Ю и их родителей с кличками Бин Син и Хуа Цзуй Ба сразу проследовали в Чэндуский центр по разведению больших панд. Все пять панд, говорится в сообщении, находятся в хорошем состоянии здоровья и проходят карантинные процедуры.

Панды-родители начали жить в Мадридском зоопарке в сентябре 2007 года. Чулина, старшая сестра, родилась в августе 2016 года, а близнецы-самцы появились в сентябре 2021 года. По принятым правилам, детеныши больших панд, родившиеся за границей, возвращаются в Китай, чтобы избежать инбридинга в репродуктивный период.

В соответствии с соглашением между Китаем и Испанией, еще одна пара молодых панд будет отправлена в Мадрид, чтобы "укрепить дружбу двух народов с опорой на панд".