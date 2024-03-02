В "Сириусе" состоится церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

Мероприятие пройдет в виде истории любви

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи пройдет в "Сириусе". На площадке фестиваля стартует марафон Российского общества "Знание". Для гостей подготовили лекции, ледовое шоу и гастрономический фестиваль.

"Шоу церемонии открытия - история настоящей любви двух обычных молодых людей. Они взрослеют, учатся, покидают семью и сталкиваются с трудностями, знакомыми каждому молодому человеку в мире", - говорится в программе на сайте фестиваля. Третьим персонажем станет искусственный интеллект в озвучке народного артиста РФ Константина Хабенского. Зрителям обещают танцевальные, музыкальные и хоровые номера в исполнении артистов из разных стран.

Среди других мероприятий - лекции гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева на тему применения атомных технологий и помощника президента России Игоря Левитина о БАМе и Транссибе.

Отдельным пунктом программы станет гастрономический фестиваль "Россия на вкус" в рамках арт-кластера "Таврида" (проект Росмолодежи). Также подготовлено ледовое шоу заслуженного мастера спорта РФ Ильи Авербуха с участием российских фигуристов.

Помимо этого, со 2 по 6 марта Российское общество "Знание" в рамках фестиваля проведет просветительский марафон "Знание.Первые". Как сообщали ранее в пресс-службе общества, участников марафона ждут тематические лекции, мастер-классы, круглые столы, интервью. Среди выступающих - бизнесмены, ученые, спортсмены, артисты, общественные и государственные деятели из России и зарубежья.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в мероприятии подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.