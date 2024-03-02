В Петербурге впервые пройдет финал конкурса "Педагогический дебют"

За победу будут бороться 211 учителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Финал XIX Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" впервые пройдет в Санкт-Петербурге. За победу будут бороться 211 педагогов, сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

"В конкурсную борьбу включились 1 197 участников из 71 субъекта страны - все они имеют стаж педагогической работы от трех до семи лет. В очный этап конкурса вышли 211 педагогов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия начнутся 2 марта с торжественного выстрела из пушки Петропавловской крепости в честь молодых педагогов страны. Конкурсные испытания по восьми направлениям, в числе которых "Молодые учителя", "Молодые классные руководители", "Молодые педагоги-психологи", пройдут на площадках Академической гимназии №56 им. М.Б. Пильдес, Академии талантов и городского Дворца творчества юных. Имена лауреатов, победителей и абсолютных победителей будут объявлены 6 марта на торжественной церемонии награждения в городском Дворце творчества юных.

Конкурс "Педагогический дебют" проводится с 2006 года и является пространством для создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции молодых педагогов, формирования активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования.