На Всемирном фестивале молодежи откроется выставка, рассказывающая о НАТО

В экспозицию, в частности, вошло более 20 архивных фотографий ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музей современной истории России покажет выставку, рассказывающую о НАТО. Экспозиция развернется со 2 по 7 марта на Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представлены материалы из собраний российских музеев, архивов, информационных агентств России, в частности, в экспозицию вошло более 20 архивных фотографий ТАСС. Кроме того, в нее вошли предметы, скомплектованные специальной межмузейной группой, созданной Минкультуры в 2022 году для сбора артефактов на территориях проведения специальной военной операции (СВО). Художественной особенностью выставки являются муралы, созданные под руководством художника Александра Купаляна.

Как отметили в пресс-службе, основная задача выставки - "наиболее полно рассказать историю лжи и обмана, агрессии, террора и войн, которые развязывал альянс на протяжении 75 лет своего существования". "Посетители смогут изучить историю зарождения организации и секретных операций во время холодной войны, проследить хронику военных операций НАТО в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии, узнать о последних шагах военного блока, предпринимаемых для усиления своего влияния в мире - в том числе, на Украине", - добавили там.

Кроме того, один из разделов выставки представлен артефактами, "скомплектованными в зоне проведения СВО", среди них - "оружие украинских националистов, разведывательный беспилотный летательный аппарат полка "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ - прим. ТАСС), сбитый в ходе боев в Мариуполе", и другие объекты.

Информация на выставке представлена на русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском языках. Выставка организована Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Центр народного просвещения" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, совместно с Ассоциацией исторических парков "Россия - Моя история".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.