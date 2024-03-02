Реконструкцию набережной крупнейшего парка Мариуполя обещают завершить к купальному сезону

Первая очередь работ завершилась к сентябрю 2023 года

МАРИУПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Обустройство набережной в Приморском парке Мариуполя в ДНР планируют завершить к началу купального сезона. Об этом журналистам сообщил начальник участка строительства, представитель подрядной организации ООО "РС" Константин Рожков.

"Проводим работы по восстановлению набережной. Здесь на участке работает техника, 54 человека на сегодняшний день. Идет бетонирование, оно на завершающем этапе. По сути, к началу купального сезона должны уже все сдать. Мы в принципе укладываемся в сроки <...>. Эта набережная строится для прогулок, для рыбалки, тут также будет видовая зона", - сказал Рожков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции крупнейшего в городе парка - Приморского.

Первая очередь работ завершилась к сентябрю 2023 года. В парке обустроили новые пешеходные дорожки и зоны отдыха, места для игр и спортплощадки, мини-кафе. Была обновлена смотровая площадка восстановлен мемориал Воинам-освободителям Донбасса, отремонтирован памятник "Бронекатер".