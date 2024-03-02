CNN: у берегов Аляски рыболовецкое судно обнаружило разведывательный воздушный шар

Рыбаки передадут объект агентам ФБР в порту ближайшие два дня, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Рыболовецкое судно обнаружило в море у берегов Аляски и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По мнению источников, это может быть разведывательный воздушный шар. Рыбаки, которые сейчас находятся в море, передадут обнаруженный объект агентам ФБР в порту ближайшие два дня.

В начале февраля 2023 года власти США заметили над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, которая значительно превышала стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Как утверждается, он не представлял угрозы для людей на земле. Позднее американские ВС сбили в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов этот "разведывательный воздушный шар", который, как считает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этими событиями госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

МИД Китая выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.