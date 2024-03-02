Павильон Москвы на Всемирном фестивале молодежи представили в виде главной арки ВДНХ

В нем разместили лекторий, интерактивную карту городского метро, кинотеатр, зоны дополненной реальности

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Павильон "Москва - молодежная столица России" представили на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщили в пресс-центре фестиваля.

"Масштабный павильон Москвы в виде главной арки ВДНХ располагается на площади "Душа России" - медальной площади Олимпийского парка. В пространстве города молодые люди со всей страны и мира смогут больше узнать о столице, ее достижениях и инновациях", - указано в сообщении.

Отмечается, что в павильоне расположены лекторий, VR-аттракцион "Полет над Москвой", интерактивная карта городского метро, уличный кинотеатр, зоны дополненной реальности и другое. "Для участников фестиваля пройдут встречи с участием спикеров из различных сфер, нетворкинг-сессии, интеллектуальные шоу, мастер-классы по созданию уникальных вещей, танцевальные баттлы, интерактивные настольные игры, среди которых "Московское лото" и масштабная монополия "Большой город - большие мечты", - анонсировали организаторы.

Также у павильона установлены "качели дружбы" и фотозона. В уличном кинотеатре будут проходить Moscow moves - танцевальные ритм-игры Just dance в новом формате и баттлы в различных танцевальных направлениях.

О товарах из Москвы

Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои товары на Всемирном фестивале молодежи в рамках одноименного маркета.

"На территории дворца спорта "Большой", который на время превратится в международный молл "Арт.Молодость", с 3 по 5 марта с 11:00 до 20:00 [мск] делегация из 18 столичных предпринимателей представит авторские ювелирные украшения и бижутерию, уходовую и декоративную косметику, обувь и аксессуары из кожи, а также молодежную одежду и сувениры. Товары можно будет купить в качестве сувенира, а также составить молодежный стильный образ на дни фестиваля", - заявили в пресс-центре.

Кроме того, 4 марта с 16:00 до 18:00 [мск] проект "Сделано в Москве" проведет ток-шоу на главной сцене "Большого". Московские предприниматели обсудят тему влияния трендов на модную индустрию столицы, поделятся историями создания своих брендов, а также проведут различные интерактивы. Например, продемонстрируют, как с помощью искусственного интеллекта можно создать идею коллекции или как собрать образы с кроссовками на все случаи жизни. Гости узнают больше о мире моды и творческом процессе. Мероприятие будет доступно только участникам фестиваля, предварительная регистрация не нужна.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.