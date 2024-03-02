ВОЗ удалось доставить в больницу на севере Газы топливо и медикаменты

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что в медучреждении "Аш-Шифа" остаются более 240 пациентов

ДУБАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые за месяц удалось доставить гуманитарную помощь в расположенную на севере сектора Газа больницу "Аш-Шифа". Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Спустя более месяца ВОЗ и партнерам [организации] удалось получить доступ к больнице "Аш-Шифа" на севере Газы и доставить туда 19 тыс. литров топлива, жизненно необходимые медикаменты для 150 пациентов и препараты для 50 детей, страдающих от тяжелого острого недоедания", - указал Гебрейесус на своей странице в X (ранее Twitter).

Также глава ВОЗ сообщил, что в медучреждении остаются более 240 пациентов, которым оказывают помощь врачи - добровольцы и им остро не хватает "медикаментов, топлива, воды и продуктов питания". "Уровень разрушений на территории больницы не поддается описанию", - также подчеркнул Гебрейесус, еще раз призвав к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве.