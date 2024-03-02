В Хабаровском крае для многодетных планируют ввести выплату на покупку школьной формы

Новая мера поддержки может стать частью нацпроекта "Семья"

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены ввести ежегодную единовременную выплату для многодетных семей, которую можно будет направить на покупку одежды к школе. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Новые меры поддержки семей, которые сейчас прорабатываются на региональном уровне, могут стать частью нацпроекта "Семья". Сейчас как раз в стадии разработки вопрос установления в крае ежегодной единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей для всех школьников из многодетных семей на покупку спортивной формы и другой школьной одежды", - сказал Никонов.

По его словам, многодетным семьям планируется увеличить лимит на проезд учащихся общеобразовательных организаций в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Лимит вырастет с 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей, уточнил зампред краевого правительства.

В регионе также предоставляются путевки на отдых и оздоровление детей. Воспользоваться этой мерой могут семьи с детьми от 4 до 15 лет. Организовывается отдых в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях вне зависимости от дохода и категории семьи. Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг.

О социальной инфраструктуре

Всего в Хабаровском крае насчитывается порядка 23 тыс. многодетных семей, в них воспитываются почти 79 тыс. детей. В регионе действует 17 мер поддержки семей. За последние два года они были суммарно проиндексированы на 18,9%. Это в том числе краевой материнский капитал, пособия по рождению детей, подарок новорожденному в виде коробки со всем необходимым на первое время. Многодетные семьи имеют возможность компенсировать часть расходов на газификацию жилья.

"Что касается масштабной программы капитальных ремонтов детских садов и общежитий профучилищ, то главы муниципалитетов уже сегодня начали подготовку проектно-сметных документаций учреждений, которые мы заявим в федеральной программе", - сказал Никонов.

Ранее в правительстве края сообщали ТАСС, что в 2024 году в регионе проведут капитальный ремонт шести школ, расположенных в населенных пунктах Октябрьский, Переяславка, Чегдомын, Новый Ургал, Мухен, а также в Николаевске-на-Амуре. В 2025 году такие работы завершат еще в 25 общеобразовательных учреждениях. В течение 2026 года полностью модернизируют четыре школы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", который призван повысить качество жизни семей с детьми, а также поддержать рождаемость.