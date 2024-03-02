Священник рассказал, что Пушкин после венчания с Гончаровой вел строгую семейную жизнь

Доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин также отметил, что во второй половине 1820-х годов некоторые стихи поэта были "пропитаны православием"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Александр Пушкин после женитьбы, судя по имеющимся данным, вел строгую семейную жизнь, и священники Вознесенского храма регулярно служат панихиды в дни его памяти. Об этом рассказал ТАСС в годовщину венчания поэта доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин, служащий в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот.

Почти 200 лет назад, 2 марта (18 февраля) 1831 года, в Вознесенском храме Александр Пушкин (1799-1837) обвенчался с Натальей Гончаровой. Запись об этом событии была сделана в церковной метрической книге, оригинал которой хранится в Главархиве Москвы.

По словам Цыпина, в детстве Пушкин, как и полагалось в его время, получил начальное христианское воспитание, однако "в юности он считал себя человеком неверующим, во всяком случае был к вере совершенно безразличен".

"Похоже, что до брака его образ жизни был, скажем так, легкомысленным. Известен его донжуанский список. Как его интерпретировать, могут быть разные варианты, но в любом случае много было разных увлечений. А вот со времени женитьбы он, похоже, вел строгую семейную жизнь, судя по тем материалам, которые мне известны", - сказал священник.

Он отметил, что, изучая творчество и письма Пушкина, можно проследить, что во второй половине 1820-х годов он становится человеком "более серьезным мировоззренчески", некоторые его стихи "пропитаны православием". По словам Цыпина, в разные памятные дни, связанные с жизнью поэта, в годовщины его рождения и смерти в храме "Большое Вознесение" обязательно служат панихиды.

Священник отрицательно ответил на вопрос, сохранились ли в церкви священные сосуды или какие-то другие артефакты, связанные с венчанием Пушкина и Гончаровой. "Это невозможно, храм ведь был закрыт в течение многих десятилетий (в советское время - прим. ТАСС). И понятно, что все ценное имущество было либо утрачено, либо конфисковано, национализировано", - добавил он.