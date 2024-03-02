Защита главы следственного отдела СБУ обжаловала заочный арест по делу Вышинского

Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Московском городском суде пока не назначена

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель защиты начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка обжаловал его заочный арест в рамках уголовного дела о попытке незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, санкционировавшего заочный арест в отношении объявленного в федеральный и международный розыск Просняка.

"В Басманный районный суд поступила апелляционная жалоба представителя защиты обвиняемого на постановление об избрании в отношении Просняка меры пресечения", - сказала представитель суда. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Московском городском суде пока не назначена.

Просняк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Причиной уголовного преследования стала попытка незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского. Просняк был арестован заочно в конце января 2024 года.

О возбуждении дела в отношении Просняка ранее заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, причастность начальника следственного отдела СБУ к этому деянию выразилась в том, что он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в медиагруппу "Россия сегодня". По мнению СК России, материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины. Также по этому делу проходят сотрудники Генеральной прокуратуры Украины.

По мнению следствия, попытка привлечь Вышинского к уголовной ответственности была предпринята в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию.