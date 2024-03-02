В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 6 градусов.

Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.