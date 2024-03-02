В Думе предложили снизить требования к тонировке боковых стекол машин

Соответствующим законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в ближайшее время направит в правительство для заключения законопроект, которым предлагается разрешить плотнее тонировать передние боковые стекла. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В настоящее время, согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Если эти требования не выполняются, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%.

Госдума в ноябре 2023 года уже отклонила схожий законопроект. Тогда предлагалось вовсе оставить в КоАП РФ штраф лишь за тонировку лобового стекла с нарушениями требований ГОСТа.

"Изначально, когда законопроект вносился, очень много было положительных отзывов, позиций, просьб ускорить рассмотрение именно со стороны южных регионов: это регионы Северного Кавказа, Ставропольский, Краснодарский края. В Северной Осетии в очередной раз на встрече с гражданами этот вопрос был поднят", - сказал ТАСС Нилов.

Ранее депутат подчеркивал, что тонирование автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, исключает "ослепление" водителя, снижает температуру нагрева салона. Он отмечал, что многие водители в целях экономии не пользуются кондиционерами в автомобиле, при этом в летний период температура воздуха в России может достигать значительных пределов, что "отрицательно сказывается на самочувствии водителей".