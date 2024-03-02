На портале госуслуг появился сервис подачи исков в суды

Такое подключение имеется в 41 субъекте Российской Федерации на всех судебных участках мировых судей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Подача исков в суды с февраля этого года стала возможной через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебного департамента при Верховном суде России.

"В феврале 2024 года на ЕПГУ выведен разработанный судебным департаментом сервис подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках гражданского и административного процессуального законодательства", - сообщили в судебном департаменте. Направить документы в суд из личного кабинета на портале госуслуг стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также мировым судьям, которые подключены к модулю "Электронное правосудие". На сегодняшний уже в 41 субъекте Российской Федерации такое подключение имеется на всех судебных участках мировых судей.

До сих пор подавать исковые заявления и другие процессуальные документы в суды общей юрисдикции можно было на официальном сайте суда через интернет-портал ГАС "Правосудие" (ej.sudrf.ru). Чтобы направить обращение в суд через портал госуслуг, надо заполнить сведения о сторонах по делу, суде, деле и приложить готовый файл обращения в суд в формате pdf с возможностью копирования текста. К обращению в суд могут быть приложены документы в форматах: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt и изображения в форматах pdf, jpg, png, tiff. Как и на интернет-портале ГАС "Правосудие" при обращении в суд через портал госуслуг необходимо использование подтвержденной учетной записи физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, Минцифры совместно с судебным департаментом начата подготовка мероприятий для возможности подачи через портал госуслуг процессуальных документов в рамках уголовного и арбитражного судопроизводств.

Для государственных органов, внебюджетных фондов, банков в 2024 году в рамках создания сервиса "Правосудие онлайн" предусмотрена реализация сервиса подачи в суды процессуальных документов в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в рамках гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводств, а также сервиса уведомления судами сторон с использованием СМЭВ.

Электронный вид

Возможность подавать в суд иски, ходатайства, жалобы и иные процессуальные документы в электронном виде и получать копии судебных актов, извещения, вызовы в суд была законодательно введена с 1 января 2017 года. Она была реализована через модуль "Электронное правосудие" на интернет-портале ГАС "Правосудие". С 2022 года появилась возможность подавать документы в электронном виде в суд также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Дальнейшее внедрение цифровых возможностей в судебной системе России связано с модернизацией и развитием ГАС "Правосудие" и созданием суперсервиса "Правосудие онлайн", отметили в судебном департаменте. Возможность подавать документы в электронном виде в суды через портал госуслуг и удаленно участвовать в судебных заседаниях для участников гражданского, арбитражного и административного судопроизводства была законодательно закреплена в декабре 2021 года, а в декабре 2022 года возможность подачи ходатайств, заявлений, жалоб или представлений, не содержащих сведений, составляющих охраняемую законом тайну, через портал госуслуг была прописана и в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.