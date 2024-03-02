На борту рейса Москва - Сочи выступили HammAli & Navai и Seville

VK Музыка и "Аэрофлот" организовали живой концерт в небе к старту Всемирного фестиваля молодежи. На борту рейса Москва - Сочи выступили HammAli & Navai и Seville, сообщила пресс-служба ВКонтакте.

HammAli & Navai исполнили несколько треков, среди которых была "Птичка". Seville спела такие песни, как "Кукла", "Чувства", "Качели".

"Сегодня мы впервые дали концерт на высоте 10 тыс. м! Такого опыта у нас еще не было и получилось просто супер. В прошлом году VK Музыка нас приглашала выступать в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе!" - поделились впечатлениями участники дуэта HammAli & Navai.

Среди пассажиров рейса были участники фестиваля, а также российские артисты и блогеры - музыканты MIA BOYKA, Mary Gu, блогер Сабина Хайрова, телеведущие Яна Чурикова и Лев Шагинян.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе. В рамках фестиваля при поддержке VK Музыки также состоятся концерты с участием таких российских исполнителей, как Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, DJ Федор Фомин и Катя Лель.