Хуснуллин заявил, что в Мариуполе потребности в детсадах и школах полностью закроют

Также вице-премьер РФ принял участие в открытии восстановленного детского сада в Ильичевском районе

МАРИУПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Потребности Мариуполя в детских садах и школах, возросшие из-за притока населения, будут полностью удовлетворены, сообщил журналистам при посещении города вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы планируем полностью все потребности в городе обеспечить и детскими дошкольными заведениями, и школами. Мы изначально сделали на первом этапе поменьше, сейчас мы видим, что люди возвращаются, детей становится больше, поэтому мы уверены, что мы обеспечим всех желающих и садиками, и школами", - сказал Хуснуллин.

Зампред правительства РФ в ходе поездки принял участие в открытии восстановленного детского сада в Ильичевском районе. Учреждение рассчитано на 120 воспитанников. Капитальный ремонт здания провела публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства".

В январе Хуснуллин сообщил, что всего в Донбассе и Новороссии восстановлено более 500 детских садов и 570 школ.