Нацпроект "Семья" стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания президента

Согласно исследованию Brand Analytics, второй наиболее обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Самым обсуждаемым национальным проектом по итогам послания в социальных сетях стал проект "Семья", а наибольший интерес пользователей соцмедиа был связан с развитием социальной инфраструктуры. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы", - говорится в исследовании.

Наибольший же интерес пользователей соцмедиа был связан с развитием социальной инфраструктуры. Реконструкцию объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов, а также строительство новой транспортной инфраструктуры обсуждали больше всего в соцмедиа.

Второй наиболее обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы. Эта тема имела активное обсуждение преимущественно в бизнес-среде, которой еще потребуется время для оценки плюсов и минусов этой инициативы.

"Тема улучшения уровня жизни населения - третья по объему упоминаний. Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году", - добавили в Brand Analytics.

Как отмечается в исследовании, активность обсуждения озвученных национальных проектов значительно варьировалась в зависимости от возраста пользователей. Согласно представленным данным, граждане в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет проявили большой интерес к нацпроекту "Молодежь России", однако в то же время проект "Экономика данных" оказался больше востребован у аудитории моложе 18 лет, которая уже связывает свое будущее с информационными технологиями, и у группы от 35 до 44 лет, которая является самой вовлеченной в процессы цифровой трансформации прямо сейчас. Россияне старше 55 лет проявили интерес к проекту "Кадры", направленному на решение проблемы трудоустройства подрастающих поколений. "Молодая аудитория проявила заметное внимание к посланию президента РФ. Доля участников обсуждений в возрасте до 34 лет по каждой из тем составляла не менее 15%. А при обсуждении проекта "Молодежь" 34% сообщений были написаны пользователями этой возрастной группы", - говорится в аналитических материалах.

О послании и исследовании

Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства охватил практически все сферы жизни современной России и анонсировал несколько национальных проектов.

Всего в интересах исследования аналитики проанализировали более 312 млн публичных русскоязычных сообщений пользователей соцмедиа, опубликованных с 12:00 до 19:30 29 февраля 2024 года. Выявлено более 120 тыс. сообщений с упоминанием тем, озвученных президентом России в рамках послания Федеральному собранию. Обсуждения вызвали более 1,9 млн пользовательских реакций. У публикаций по теме более 220 млн просмотров.