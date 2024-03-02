На Кубани объявили штормовое предупреждение об опасности схода лавин до 6 марта

Спасатели не рекомендуют выходить в горы в непогоду

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение об опасности схода лавин на территории региона до 6 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

"В течение суток 3, 4 и 5 марта в горах Краснодарского края выше 2 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Сходы лавин могут достигать категории опасных явлений. Спасатели не рекомендуют выходить в горы в непогоду. В случае чрезвычайных ситуаций предлагается обращаться по единому номеру 112.