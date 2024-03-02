Федерация кинологов России призвала начать защиту собак от клещей

В федерации также отметили, что из-за низкой активности и высокого аппетита зимой собаки могут набрать лишний вес

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Собаки могут подцепить клещей уже в марте при оттепелях в 5-7 градусов, при этом насекомые являются переносчиками смертельного заболевания - пироплазмоза. Животным пора сделать необходимые прививки, защитить от клещей и помочь сбросить лишний вес, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

"Как только начнутся первые оттепели, температура превысит 5-7 градусов, начнут активизироваться клещи, в Москве и Московской области собаководам нужно быть внимательными на прогулке уже в марте. Важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы защитить питомца от паразитов. Помните, клещи - переносчики опасного для собак заболевания пироплазмоз. Если промедлить с началом лечения и позволить организму самостоятельно справляться с недугом, собака может погибнуть. Лучшая защита - профилактика. Кроме того, перед началом теплого сезона, убедитесь, что у питомца есть все необходимые прививки", - говорится в сообщении.

В федерации напомнили, что из-за низкой активности и высокого аппетита зимой собаки могут набрать лишний вес. Если у питомца появились дополнительные килограммы, то совместно с ветеринарным врачом нужно поменять питание, увеличить продолжительность прогулок, добавить игры во время выгула. Также можно заниматься бегом с собакой.

"С наступлением весны у собак может поменяться поведение: животные становятся более подвижны, на прогулках чаще интересуются сородичами. Со сменой сезона важно обратить внимание на состояние здоровья любимца: не растолстел ли он за зиму, обработан ли от паразитов. Кроме того, не забывайте, что резкая смена погоды может отразиться на собаках со слабым иммунитетом", - заявил глава РКФ Владимир Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом весной не только люди страдают от перемены погоды и атмосферного давления. Это может влиять на поведение собаки - она становится более активной или, напротив, все время спит и отказывается от игр. Наиболее метеозависимые собаки - это, как правило, пожилые особи и те, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы и суставов. Если погода сильно влияет на собаку, то возможно потребуется поменять питание и добавить витамины.

"Приехав на дачу, убедитесь, что на участке нет опасных острых предметов, глубоких ям, удобрений и других вещей, которые могут угрожать здоровью питомца. Также не забудьте собрать чемодан для собаки - вам потребуется привычный корм, миски для воды и еды. Обязательно возьмите с собой ветеринарный паспорт и аптечку первой помощи. В ней должны быть базовые препараты на все случаи жизни: средство от укачивания, против аллергии, от расстройства желудка, дезинфицирующие средства, мазь с антибиотиками широкого спектра действия", - добавили в РКФ.