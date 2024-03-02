В Калуге на выставке покажут часть системы, по которой вели переговоры Гагарин и Королев

Экспозицию откроют 7 марта к празднованию 90-летия со дня рождения Гагарина

КАЛУГА, 2 марта. /ТАСС/. Один из элементов переговорной системы космической связи "Заря", по которой велась связь между Сергеем Королевым и Юрием Гагариным во время полета в космос, впервые покажут широкой аудитории на выставке в калужском музее космонавтики. Она откроется 7 марта к празднованию 90-летия со дня рождения Гагарина, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"Впервые будет показан элемент наземной части переговорной системы "Заря", по которой велась связь между Сергеем Павловичем Королевым и Юрием Алексеевичем Гагариным. Этот экспонат передали в музей ветераны командно-измерительного комплекса из города Краснознаменска Московской области", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, в экспозицию, посвященную юбилейной дате, войдут макеты РОС (Российской орбитальной станции) и транспортно-энергетического модуля (космического буксировщика) "Зевс", которые ранее не экспонировались. Макеты в масштабе 1:25 представляют собой перспективные разработки ГК "Роскосмос", предназначенные для практического использования в ближнем и дальнем космосе. "Еще один экспонат - лист со словами песни "Сбылась мечта" с автографом автора Василия Коркина. Это первая песня, посвященная Юрию Гагарину, она прозвучала по радио после того, как диктор Юрий Борисович Левитан передал сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство", - отметили в пресс-службе музея.

В пресс-службе добавили, что на выставке, в том числе, представят копию бортового журнала-планшета Юрия Гагарина, сделанную руководителем первого отряда космонавтов Николаем Каманиным. Кроме того, специально для выставки в государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского оборудовали кинозону, где посетителям покажут фильм телестудии Роскосмоса "Гагарин: "Поехали". Выставка будет работать до 23 июня.