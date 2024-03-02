Кабмин РФ утвердил размер президентских грантов для творческих коллективов из Донбасса

Такое дополнительное финансирование поможет сохранить и развить российскую школу исполнительских искусств в новых регионах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ведущие творческие коллективы Донецкой и Луганской народных республик будут ежегодно получать президентские гранты в области культуры и искусства по указу главы государства. Постановление о размере грантов утвердило правительство РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Так, для Донецкого государственного академического театра оперы и балета размер гранта составит 95,1 млн рублей ежегодно, для Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна - 60,7 млн рублей, для Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева - 6,8 млн рублей, для Луганской академической филармонии - 26,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Такое дополнительное финансирование поможет сохранить и развить российскую школу исполнительских искусств в новых регионах, рассчитывают в кабмине.

Постановление подготовлено к указу главы государства, которым в перечень получателей грантов президента в области культуры и искусства были добавлены ведущие творческие коллективы из Донецкой и Луганской народных республик. Указ был подписан 15 февраля 2024 года.