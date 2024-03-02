В Таджикистане снегопад вызвал сход лавин

На расчистку Душанбе мобилизовали спасателей

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Сильный снегопад в Таджикистане, который продолжается с 29 февраля, привел к сходу лавин на трассы между городами и их перекрытию, на дорогах организовано круглосуточное дежурство спасателей, помощь оказывается водителям, съехавшим в кювет. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

"1 марта текущего года в 10:00 (8:00 мск) на 59-м, 63-м, 64-м, 65-м, 66-м, 67, 67-м и 68-м километрах автотрассы Душанбе - Варзоб были зарегистрированы сходы восьми снежных лавин. <...> В результате схода лавин жертв нет. В целях защиты водителей и пассажиров движение по дороге Душанбе - Худжанд, на опасных участках круглосуточно несут дежурство спасатели комитета", - говорится в сообщении.

Для расчистки трасс привлекается тяжелая техника, движение по ним периодически ограничивается. Из-за обледенения дорог машины зачастую съезжают в кювет. По данным КЧС, спасателям за прошедшие сутки пришлось оказывать помощь 10 пассажирам легковых автомобилей на дороге Душанбе - Хорог, их эвакуировали в пункты обогрева.

Снегопад продолжался в ночь на 2 марта, для расчистки столицы республики ночью мобилизовали спасателей. "По распоряжению председателя города Душанбе Рустама Эмомали личный состав центрального аппарата и его структурных подразделений КЧС были мобилизованы с 01:00 часов до 09:00 часов 2 марта 2024 года для очистки деревьев и скверов от снега", - говорится в сообщении. Сам глава города сообщил в телеграм-канале, что объехал улицы города и дал поручения по их расчистке и работе столичных структур.

© Андрей Грязнов/ ТАСС

По наблюдениям корреспондента ТАСС, в центре города за последние двое суток толщина снежного покрова составила от 10 до 15 сантиметров. Радуются такой погоде в основном дети, которые лепят снеговиков в парках и дворах города. По данным КЧС республики, снегопад продлится и 3 марта, на дорогах ожидается гололедица и туман, а слой снега в горах может достичь 45 см, что несет опасность новых сходов лавин. Ведомство призвало граждан не выходить в походы в горы, а также соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от поездок по горным трассам без острой необходимости.