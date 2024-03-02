Под Вологдой открылся фестиваль "Русская тройка" с конными состязаниями

Помимо соревнований зрители увидят выступления гармонистов, выставку народных промыслов и интерактивную программу клубов исторической реконструкции

ТАСС, 2 марта. Фестиваль "Русская тройка" с конными состязаниями команд из шести регионов России открылся в деревне Ерофейка Вологодской области. Он проводится с 2003 года, но впервые организован столь масштабно, сообщил на открытии первый заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора Юрий Умеренко.

"Фестиваль "Русская тройка" имеет многолетнюю историю, впервые стартовал в 2003 году, но в этом году мы постарались сделать его более масштабным, чтобы как можно большее количество людей смогли его посетить, провести время со своими семьями на свежем воздухе. Сегодня мы предусмотрели насыщенную развлекательную программу. Можно будет не только поболеть за участников заездов, но и лично увидеть, как будет установлен Рекорд России - мы испекли очень большой пряник", - сказал Умеренко.

В конных состязаниях примут участие тройки Ярославской, Архангельской, Костромской, Владимирской, Вологодской областей и Краснодарского края. По итогам соревнования выберут победителя в фигурной езде, по резвости троек и абсолютного чемпиона. В промежутках между заездами выступят тяжеловозы, рысаки под седлом, на санях, состоится конный балет "Котильон" и конноспортивная игра "Догони девушку".

Помимо соревнований русских троек зрители увидят выступления гармонистов, выставку народных промыслов и интерактивную программу клубов исторической реконструкции. Кульминацией действа станет взятие снежной крепости.

На площадке фестиваля развернулся Богатырский посад, который посвящен русским военным забавам. Здесь пройдет боевое шоу и мастер-класс по кузнечному делу. Реконструкторы из княжеского двора "Сугорье" научат желающих стрельбе из лука и арбалета, а варяжская дружина "Серебряный волк" из Москвы приготовит сбитень на травах.

Традиционно несколько троек выставляет на фестиваль "Племенной конный завод "Вологодский" - самый северный конный завод в России, основанный в 1964 году. Завод является неоднократным победителем всесоюзного и всероссийского конкурсов по племенной работе с тяжеловозной породой лошадей.