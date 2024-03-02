В Тульской области в 2024 году откроют девять центров добровольчества

По словам председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, на базе "Доброцентров" организуют встречи представители НКО, творческой и активной молодежи

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Девять центров добровольчества "Доброцентр" откроются в муниципалитетах Тульской области в 2024 году. Соответствующее соглашение между правительством региона и Советом ассоциации волонтерских центров было подписано на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подписали соглашение, чтобы в вашем регионе было больше возможностей для самореализации в волонтерской деятельности. Девять "Доброцентров" откроются в ближайшее время", - сказал председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, уточнив ТАСС, что это произойдет в 2024 году.

По его словам, на базе "Доброцентров" создаются волонтерские объединения, а также будут организовывать встречи представители НКО, творческой и активной молодежи.

"В связи с изменениями, которые внесены в федеральный закон о добровольчестве, у нас появляются новые полномочия. Мы будем развивать эту работу, именно системные меры поддержки для волонтеров", - пояснил ТАСС врио директора Тульского областного центра молодежи Вячеслав Родионов, добавив, что благодаря соглашению областной центр также получил официальную аккредитацию.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.