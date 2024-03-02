В Никосии началось досрочное голосование на выборах президента России

Явка отмечается высокая, сообщили в избирательной комиссии

НИКОСИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось в столице Республики Кипр Никосии. Оно проходит в посольстве РФ и Российском центре науки и культуры, передает корреспондент ТАСС. Днем ранее досрочное голосование стартовало в Лимасоле и Пафосе на территории расположенных там почетных генконсульств России. Явка в настоящий момент отмечается высокая, сообщили в избирательной комиссии.

В числе пришедших на участок проголосовал и посол РФ в республике Мурат Зязиков. "Мы рассчитываем, что россияне, проживающие на Кипре, как это было всегда и ранее, продемонстрируют свою активную гражданскую позицию", - заявил он ТАСС. По словам Зязикова, главная задача заключается в обеспечении всех необходимых условий для волеизъявления соотечественников. Российская дипмиссия обратилась к кипрским властям с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках.

Решение об организации досрочного голосования на выборах президента РФ за рубежом было принято на заседании Центризбиркома 28 февраля. Как уточнили в ЦИК, предполагается, что такое решение позволит обеспечить возможность голосования большему числу избирателей.

Возможность проголосовать 15, 16 и 17 марта будет у россиян, проживающих в Айя-Напе, Ларнаке, Лимасоле, Никосии, Пафосе и других городах острова. Всего русскоязычная община Кипра насчитывает более 120 тысяч человек.