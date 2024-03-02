Актер "Слова пацана" Леон Кемстач появится в двух новых проектах в 2025 году

Он также отметил, что планирует получать профессиональное актерское образование в будущем

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Пятнадцатилетней актер, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Леон Кемстач сыграет в двух новых проектах. Они выйдут в 2025 году, сообщил он в рамках марафона "Знание" на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Они будут, они в следующем году, они будут очень-очень классные. Я специально отбирал такие, чтобы не снижать планку после "Слова пацана". Знаете, как обычно бывает, один проект стреляет, а потом актер скатывается, я такого не хочу, я сразу выбираю сильный и качественный материал", - сказал он.

Он отметил, что после выхода сериала на него обрушился шквал предложений о съемках. Кемстач признался, что любимым моментом в съемках сериале для него стала постановка драк. Он также добавил, что планирует получать профессиональное актерское образование в будущем.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.