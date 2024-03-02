ГПК Белоруссии сообщил, что очереди фур из республики в Литву возросли за неделю на 57%

Кроме того, литовская сторона создала очередные препятствия собственным гражданам, желающим воспользоваться "популярным белорусским безвизом"

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что очереди фур в Литву после закрытия двух пунктов пропуска на границе продолжают увеличиваться, рост составил 57% в сравнении с показателями недельной давности.

"1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес "("Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"). В настоящее время на границе с Беларусью функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"), - говорится в сообщении пресс-службы ГПК. - Данное решение спровоцировало рост очередей грузового транспорта в Литву на 57% в сравнении с показателями недельной давности".

Отмечается, что кроме того, литовская сторона создала очередные препятствия собственным гражданам, желающим воспользоваться "популярным белорусским безвизом". "Стоит отметить, что с начала действия безвизового режима нашу страну посетили уже около 520 тыс. литовцев", - отметили ГПК.

Кабинет министров Литвы одобрил предложение МВД прекратить движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций. Безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши ввели еще в 2022 году. Сначала он заработал для граждан Литвы и Латвии (включая неграждан), а с 1 июля 2022 года - для поляков. Затем его продлевали.