В Якутске открылась выставка авторских кукол

Мероприятие будет идти до 30 марта

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Выставка авторских кукол "Кукольные истории" якутского мастера Хаарчааны Баппагай и ее учеников открылась в Якутске в Smart-библиотеке, передает корреспондент ТАСС.

Баппагай одной из первых в республике начала осваивать технику создания кукол из полимерной глины. Она самоучка, кукольным мастерством занимается с 2015 года.

На выставке впервые представлены работы не только самого мастера, но и ее девяти учениц, - куклы вдохновлены сказками, кинематографом, мифами, есть и работы с северными мотивами. Так, посетители могут увидеть лесных человечков, якутского охотника, среди работ ее учеников - русалочка и другие персонажи из книг, фильмов и комиксов, женщины в национальной одежде, едущие на лошадях на главный якутский праздник - Ысыах. "На выставке каждый посетитель увидит совершенно разных кукол, - поделилась она с журналистами. - У каждого мастера, автора свой характер, свой стиль: вроде они все вместе учились у меня, но у всех свой характер у кукол, история".

Она также поделилась, что на выставке находятся также куклы, которые нигде не продаются, "это как наша семейная реликвия". "Я очень ценю эти работы - это портретная кукла моего отца, моей старшей дочки, - рассказала мастер. - Я вдохновляюсь своей семьей, тем, что меня окружает".

Выставка разместилась на втором этаже. "Любой человек, который чем-то увлекается, занимается, может найти [здесь] площадку, чтобы делиться своими опытом, знаниями, интересами, - сообщила главный библиограф Smart-библиотеки Нарыйа Боппосова. - Выставка будет идти с сегодняшнего открытия до 30 марта". Выставка доступна бесплатно для читателей библиотеки.