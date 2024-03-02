На Ставрополье ввели обязательную регистрацию домашних животных

Питомцев будут маркировать микрочипами по заявлению владельцев

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Новый порядок регистрации домашних животных ввели на Ставрополье. Животных будут маркировать микрочипами по заявлению владельцев, сообщается в приказе краевого управления ветеринарии, опубликованном на региональном портале правовой информации.

"Регистрации подлежат все домашние животные содержащиеся, рожденные, а также ввезенные на территорию Ставропольского края. Домашние животные подлежат регистрации не позднее 30 календарных дней после рождения или ввоза на территорию Ставропольского края", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что регистрацию будут проводить государственные бюджетные учреждения - станции по борьбе с болезнями животных, подведомственные управлению ветеринарии. Для микрочипирования животного владелец должен обратиться с заявлением в учреждение. Микрочип будут вводить под кожу питомца в область холки.

"При регистрации домашних животных специалист учреждения в журнал и таблицу учета домашних вносит следующие сведения - биологический вид животного, порода, пол, кличка, окрас, год и месяц рождения, <...> данные о владельце", - сообщается в приказе.