В Сириусе стартовал первый саммит молодых дипломатов Россия - АСЕАН

Представители стран АСЕАН, в частности, отметили важность мероприятия и восхитились гостеприимством российской стороны

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Первый саммит молодых дипломатов открылся в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи, в нем принимают участие делегаты из Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Сингапура, Вьетнама, сообщает корреспондент ТАСС.

К участникам обратился постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

"Очень большое внимание уделяется вопросам молодежи, это будущее России, АСЕАН, нашего сотрудничества на мировой арене, - сказал он. - Начинаем новую традицию, ведь участники этого саммита - это будущие послы, представители стран на международной арене, возможно, министры". Он отметил, что саммит будет способствовать укреплению связей России и АСЕАН, общению и дружбе молодежи, что позволит с разных сторон решать международные вопросы.

Представители стран АСЕАН подчеркнули важность мероприятия и восхитились гостеприимством российской стороны. Они также выразили надежду, что саммит станет ежегодным мероприятием и откроет новые возможности сотрудничества России - АСЕАН. Выступавшие указали на заинтересованность стран АСЕАН в укреплении связей в образовании, организации университетских обменов и курсов изучения русского языка.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.