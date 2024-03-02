В КНР почтили память боровшихся с японскими оккупантами советских воинов

Руководитель представительства МО РФ Андрей Кисенко также отметил, что участники СВО остаются верны традициям своих дедов и отцов, проявляют беззаветную отвагу и подлинный героизм, выполняя свой священный долг перед Родиной

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Мероприятие, посвященное памяти советских и монгольских воинов, освобождавших Китай от японских оккупантов в ходе Второй мировой войны, прошло на мемориале в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу (китайская провинция Хэбэй). Об этом сообщило посольство России в Пекине.

"В августе 1945 года войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии меньше чем за месяц разгромили миллионную японскую Квантунскую армию на Северо-Востоке Китая, - сказал в ходе памятного мероприятия руководитель представительства Минобороны России Андрей Кисенко. - Не вернулись домой более 12 тыс. наших бойцов". Он уточнил, что на мемориальных плитах в Чжанбэе увековечены имена 69 советских и 56 монгольских солдат и офицеров.

Кисенко добавил, что участники специальной военной операции остаются верны традициям своих дедов и отцов, проявляют беззаветную отвагу и подлинный героизм, выполняя свой священный долг перед Родиной.

Участники мероприятия возложили к мемориалу цветы. Они почтили павших советских и монгольских воинов, а также всех, кто погиб, защищая свою Родину от агрессоров, минутой молчания.

С российской стороны в мероприятии участвовали сотрудники дипмиссии РФ в КНР, аппарата военного атташе, представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы, загранаппарата МВД России в КНР, Российского культурного центра в Пекине, а также российские соотечественники. С китайской стороны участие приняли руководители народных правительств города Чжанцзякоу и уезда Чжанбэй, а также активисты китайской молодежной патриотической организации "Молодая гвардия".

Памятник в уезде Чжанбэй соорудили в 1945 году на месте погребения воинов советско-монгольской конно-механизированной группы под командованием генерал-полковника Иссы Александровича Плиева. Солдаты погибли при освобождении уезда от японских захватчиков в августе 1945 года. После провозглашения КНР было принято решение о возведении величественного мемориала, открытие которого состоялось 20 октября 1957 года.