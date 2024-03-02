Чернышенко ознакомился с экспозицией Всемирного фестиваля молодежи

Также вице-премьер опробовал на стенде Сбера на специализированном экране технологию дипфейка и посетил стенд МГИМО

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрел экспозицию, представленную на Всемирном фестивале молодежи.

Экскурсию вице-премьеру проводила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Он осмотрел экспозицию Международного аэропорта, где представлены достижения регионов, корпораций, вузов и других организаций в сфере работы с молодежью, библиотеку образовательного центра "Сириус", стенд Республики Башкортостан.

Кроме того, Чернышенко опробовал на стенде Сбера на специализированном экране технологию дипфейка и посетил стенд МГИМО, где оставил пожелание университету в связи с 80-летием, пожелав успеха российской дипломатии.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.