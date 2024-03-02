В Сириусе представили гимн Всемирного фестиваля молодежи

Официальная песня ВМФ-2024 "Мы здесь" прозвучит 2 марта на церемонии открытия

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Авторы и исполнители Анастасия Белявская и Олег Сидоров (дуэт Nansi&Sidorov) представили гимн Всемирного фестиваля молодежи-2024 на площадке в Сириусе, передает корреспондент ТАСС.

Официальная песня ВМФ-2024 "Мы здесь" прозвучит в субботу на церемонии открытия, которая состоится на площадке "Международный молл "Арт.Молодость" в "Городе молодежи мира" в Сириусе.

"Очень хотелось, чтобы песня была, с одной стороны, <...> более-менее понятная с точки зрения поп-сцены, но точно так же была мотивирующая, чтобы под нее можно было двигаться, и чтобы были моменты хоровые. Потому что, когда есть взаимодействие со зрителем, когда есть кусочек, когда человек из любой страны абсолютно любой национальности может тебе подпеть - это объединяет, создает уже нерушимую нить между всеми участниками", - сказала журналистам Белявская.

По словам автора аранжировки исполнителя Олега Сидорова, композиция исполняется в жанре поп-рок с сочетанием симфонических инструментов. "Хотелось создать нечто всеобъемлющее, потому что мы все прекрасно понимаем, что у музыки российской, европейской, азиатской, африканской <…> есть свои определенные, скажем так, принципы, методы построения и то, что нравится людям сейчас. В нашем видении бессмертно поп-рок с сочетанием симфонических инструментов, такой эстрадный мюзикл", - отметил Сидоров.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.