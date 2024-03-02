Мурашко: Новороссию и Донбасс включат в цифровую трансформацию здравоохранения РФ

Наиболее широкое распространение получили программы с ИИ для анализа медицинских изображений, видеопотока, электронной медицинской карты

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Новые регионы РФ включаются в процесс цифровой трансформации здравоохранения, идет разработка соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках марафона "Знание" на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Сегодня в каждом субъекте внедряется большое количество программ с искусственным интеллектом, они приобретены - где-то больше, где-то меньше, но каждый субъект в это вошел. Новые субъекты пока создают инфраструктуру под цифровую трансформацию, но также включаются в этот процесс", - сказал он.

Согласно презентации, сопровождавшей доклад Мурашко, решения с искусственным интеллектом (ИИ) внедрены в системы здравоохранения 72 из 89 регионов РФ.

Наиболее широкое распространение получили программы с ИИ для анализа медицинских изображений, видеопотока, электронной медицинской карты, пояснил министр. Кроме того, активно внедряются сервисы с голосовыми интерфейсами, "всевозможные роботы", например чат-боты, добавил он.

"Во всех регионах сегодня уже введены информационные системы - [у них] разный уровень зрелости. Наша задача - к концу 2024 года "дотянуть" их до общих правил, для того чтобы дальше внедрять <…> и программы с искусственным интеллектом, и аналитику, и систему поддержки принятия решений - то, что позволяет сегодня быстрее двигаться", - пояснил Мурашко.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.