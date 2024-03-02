В Австралии началось досрочное голосование на выборах президента России

Голосование прошло в соответствии с российским избирательным законодательством, в присутствии наблюдателей от Общественной палаты РФ в помещениях Русского дома в Аделаиде, сообщили в дипломатической миссии

СИДНЕЙ, 2 марта. /ТАСС/. Первый день досрочного голосования на выборах президента России завершился в Аделаиде. Оно было организовано для соотечественников, проживающих в штате Южная Австралия, посольством Российской Федерации, сообщили ТАСС в дипломатической миссии.

"Голосование прошло в соответствии с российским избирательным законодательством, в присутствии наблюдателей от Общественной палаты РФ в помещениях Русского дома в Аделаиде", - рассказали в посольстве, отметив, что "возможность отдать свой голос на выборах президента России вызвала большой интерес у соотечественников".

Как отметили в посольстве, до начала подсчета голосов по завершении основного дня выборов 17 марта "опечатанный переносной ящик с избирательными бюллетенями будет храниться в участковой избирательной комиссии посольства".

Досрочное голосование на выборах президента РФ будет организовано в Австралии еще 9 марта - в Брисбене, Мельбурне и Перте с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск в Брисбене, с 00:00 до 12:00 мск в Мельбурне и с 03:00 до 15:00 мск в Перте). А 17 марта 2024 года избирательные участки будут открыты в зданиях посольства в Канберре и генерального консульства РФ в Сиднее. Работать они будут также с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 00:00 до 12:00 мск).

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.