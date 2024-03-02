Хуснуллин: Авдеевку можно оперативно восстановить после отдаления линии соприкосновения

По словам вице-премьера, при необходимости для проведения ремонтных работ мобилизуют все силы

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) могут пройти достаточно оперативно после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденный город.

"Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно все восстановить", - написал Хуснуллин.

Он добавил, что при необходимости для проведения ремонтных работ будут мобилизованы все силы. В первоочередном порядке запланировано налаживание энерго- и водоснабжения города. План по этим работам уже есть, к ним приступят в ближайшее время.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.