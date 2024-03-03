Мишустину 58 лет: факты о характере и жизненных принципах премьера

Михаилу Мишустину сегодня исполняется 58 лет. Он занял пост премьер-министра в начале 2020 года и тут же столкнулся с вызовами пандемии коронавируса, на смену которой пришла санкционная "эпидемия". О работе председателя правительства пишут ежедневно. В день рождения Мишустина ТАСС собрал 15 фактов о его человеческих качествах, ценностях и увлечениях, не связанных с политикой и экономикой

1. Хотел стать летчиком или моряком

"Мне бы никогда в жизни не пришла мысль [о госслужбе]," — признавался Мишустин в одном из интервью, отмечая при этом, что такая работа всегда казалась ему почетной. В ранние годы он мечтал о том, чтобы стать летчиком или моряком. Интерес к космической сфере сохранился на всю жизнь: уже в должности председателя правительства Мишустин называл ученого Сергея Королева "человеком, на которого хочется быть похожим", и добавлял, что очень гордится дружбой с внуком Королева Андреем.

2. Подумывал о медицине

А в юношеском возрасте будущий премьер-министр подумывал поступать в медицинский — по примеру мамы-медсестры и ее друзей. Этим планам не суждено было сбыться, однако спустя много лет Мишустин на посту главы кабмина занялся развитием медицины и борьбой с коронавирусом как управленец. Сам он переболел ковидом в апреле-мае 2020-го, температурил, но "на удаленке" работал из больницы.

3. Окончил школу с одной четверкой

Единственная четверка в аттестате стояла по химии. "Я чуть не взорвал аппарат Киппа (колба для получения газа — прим. ТАСС)", — делился Мишустин.

В остальном он получал пятерки, уроки делал сам и активно участвовал в олимпиадах. Он тепло вспоминает свою первую учительницу математики Лидию Бошаренкову, которая, по словам Мишустина, увлекла этим предметом очень многих ребят.

4. Собирал задачки

Любовь к математике глава кабмина не раз демонстрировал, когда общался со школьниками. Однажды он задал учащимся Физтех-лицея в Долгопрудном непростую задачку — провести из точки на окружности прямую, перпендикулярную ее диаметру, не используя измерительных приборов. Головоломка не осталась незамеченной, о ней на страницах британской "Гардиан" написал математик Алекс Беллос, а один из роликов на YouTube с разбором задачки от Мишустина ученым и популяризатором науки Алексеем Савватеевым набрал более 1,1 млн просмотров. Премьер рассказывал, что с 9-го класса по 1-й курс даже коллекционировал самые красивые задачи по математике, но сейчас в памяти осталось лишь немногое "из былой роскоши".

5. Что читает

Среди любимых произведений русской классики Мишустин называл "Отцов и детей" Ивана Тургенева, "Войну и мир" Льва Толстого, творчество Михаила Булгакова.

Научными изданиями, которые больше всего на него повлияли, Мишустин считает "Занимательную механику" Якова Перельмана, книгу Банеша Хоффмана про Альберта Эйнштейна и сборник задач по математике под редакцией Марка Сканави.

Премьер отмечал, что проводит за книгами редкое свободное время, однако сейчас читает "больше специальную литературу".

6. Любит хоккей

Мишустин болеет за хоккейный клуб ЦСКА, как его отец и два деда. Он также играет сам, выходил на лед в матчах любительской Ночной хоккейной лиги и много сил вложил в развитие этого вида спорта, участвуя в правлении Федерации хоккея России. Мишустин входил в набсовет ЦСКА, а его фамилия даже есть на Кубке Гагарина, выигранном армейцами в 2019 году.

Среди других спортивных увлечений премьера — плавание и настольный теннис. В студенческие годы он принял участие в почти трехнедельном походе на байдарках в Карелии. "Видели и флору, и фауну богатые. Это, наверное, одни из самых ярких воспоминаний от туризма", -— делился он.

7. Станкин, физики и лирики

Для поступления на экономический факультет в МГУ не хватило полбалла, но расстраивался будущий премьер недолго и пошел на вечернее отделение в Станкин (Московский станкоинструментальный институт), где учились его близкие друзья. Он быстро влился в студенческую жизнь: работал мастером на военной кафедре и каменщиком на институтской стройке, жил в общежитии, участвовал во встречах "физиков" и "лириков".

8. Был в эфире советского ТВ в 1989 году

"Человек-компьютер" — так представили 23-летнего Мишустина в эфире передачи "Марафон-15" Сергея Супонева. Все потому, что будущий глава кабмина еще в советские годы начал работать в Международном компьютерном клубе, в качестве представителя которого и пришел на эфир.

С деятельностью клуба также связано первое появление будущего премьер-министра на ленте ТАСС (а вернее коммерческого вестника ЭКОТАСС) в 1994 году, когда в Москве готовился к открытию очередной международный компьютерный форум.

9. Год работал учителем информатики

Вспоминая об этом факте своей биографии, Мишустин не уточнил, когда именно и в какой школе работал, но отметил, что она была небольшой и ездить приходилось "достаточно далеко, на электричке".

Премьер пояснил, что в школе на тот момент не было учителя информатики и его "очень попросили". При этом он думал, что поработать придется "месяц-два". "Но ребята, которые были за партами, спросили: "Вы нас бросите?" Вот, я их не бросил, довел до конца", — рассказал Мишустин.

10. Технологии в налоговой и мама

Внедрение "информатики" он продолжал и во время работы в налоговой службе, которую возглавлял с 2010 по 2020 год. "Когда мы вводили определенное количество сложных технологических процедур для людей, я их тестировал, например, на своей маме", — рассказывал Мишустин.

Будучи главой ФНС, он в одном из интервью призывал граждан пользоваться цифровыми возможностями и "забыть вообще, где находится налоговая инспекция". Однако признавал, что у каждого человека должно оставаться право выбрать и традиционный способ обращения в ведомство.

11. Требовательный начальник с чувством юмора

По признанию пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова, знакомого с ним еще до правительства, Мишустин "жесткий, но не авторитарный начальник", требовательный к результатам работы. При этом для премьера принципиально важно узнать весь спектр мнений, прежде чем принимать решения, и он внимателен к людям, с которыми работает.

В общении с подчиненными Мишустин ведет себя корректно и сдержанно, но бывает, что и подшучивает над министрами. В командировке на Чукотке во время посещения местной больницы он предложил членам своей делегации проверить зрение у офтальмолога. "Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому?" — с улыбкой поинтересовался премьер.

Рабочий день Мишустина начинается рано утром, а заканчивается, когда придется. Президент РФ Владимир Путин вспоминал, что в первые волны пандемии они с Мишустиным "иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры".

12. Любит музыку

Премьер занимается творчеством — известно, что он пишет стихи и значится автором музыки как минимум к двум песням. Он признавался, что в юности очень хотел доучиться в музыкальной школе, но "не закончил, не вытерпел".

Свое умение игры на фортепиано он демонстрировал под камеры уже в должности премьера, когда в рамках благотворительной акции выполнил желание девочки Нади из Твери, мечтавшей о синтезаторе, и лично приехал к ней с этим музыкальным инструментом и мешком других подарков. Сев за клавиши, премьер исполнил несколько песен из советских мультфильмов. В другой раз Мишустин в видеозаписи к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова исполнил на рояле романс из рок-оперы "Юнона и Авось".

13. Вдохновляется идеями Стива Джобса

"Широкий кругозор — это важнейшее качество человека", — говорил Мишустин. В институтские годы он подрабатывал написанием рецензий на научно-популярные книги, издававшиеся обществом "Знание".

Среди тех, кто заслуживает восхищения, он называл Стива Джобса. Мишустин познакомился с американским бизнесменом в начале 1990-х, а из идей основателя Apple почерпнул, что важно любые полученные в жизни навыки использовать для достижения больших целей, а также упрощать сложные вещи, чтобы объяснять их людям.

14. Смартфоны в меру

К компьютерным играм премьер относится неоднозначно: одобряет полезные, обучающие. И в смартфонах, по мнению Мишустина, хорошо "сидеть" в меру. Однажды на встрече с молодыми людьми он отметил, что Стив Джобс своим детям позволял пользоваться айфонами не более нескольких часов в день.

Из фантастических изобретений премьер больше всего хотел бы видеть в реальности машину времени, но с одним условием: "Чтобы обязательно возвращаться".

15. Дела духовные

Глава кабмина, как правило, не акцентирует внимание на теме религии, но известно о вкладе Мишустина в восстановление Дивеевской и Саровской обителей. В 2019 году Русская православная церковь отметила его заслуги орденом преподобного Серафима Саровского III степени, а в 2021 году патриарх Кирилл наградил премьера орденом Даниила Московского I степени.

В давнем интервью Владимиру Познеру Мишустин признался, что, если бы оказался перед Богом, попросил бы за все прощения и поблагодарил за то, что тот дал ему счастье жить на Земле.