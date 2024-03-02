В Махачкале более 35 тыс. жителей вышли на первый в 2024 году субботник

По словам мэра города Юсупа Умаво, в регионе благоустроят 17 общественных территорий

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Более 35 тыс. человек приняли участие в первом в 2024 году общегородском субботнике в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил мэр города Юсуп Умавов.

"Приятно, что, несмотря на погодные условия, на субботник откликнулись наши коллеги, общественность города, бизнес. Всего приняли участие более 35 тыс. человек, присоединились и все три внутригородских района - Кировский, Советский и Ленинский", - сказал собеседник агентства.

По его словам, благоустройству и санитарному состоянию города уделяется особенное внимание.

"В рамках этой акции мы посадим более 10 тыс. зеленых насаждений. И в этом году в Махачкале благоустроим 17 общественных территорий", - добавил Умавов.

Ранее первый заместитель мэра города Нариман Темуркаев сообщил, что в Махачкале к 2026 году планируют создать самый длинный в регионе пешеходный турмаршрут. Его протяженность составит 8,5 км.