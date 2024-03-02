В Петербурге жильцы начали возвращаться в один из домов на Пискаревском проспекте после ЧП

Пока вернуться в свои квартиры разрешили людям из дома 159

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Жильцы одного из домов во дворе на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге начали возвращаться в свои квартиры после утреннего ЧП, предположительно, связанного с падением беспилотника, передает корреспондент ТАСС с места событий. Пока вернуться в свои квартиры разрешили людям из дома 159, расположенного напротив наиболее пострадавшего дома 161.

"К тем, у кого повреждены окна, позже придут сотрудники ЖКС (жилищно-коммунальных служб), чтоб установить новые, будет проведена опись пострадавших квартир", - сообщили на месте представители администрации Красногвардейского района города.

Жильцы остальных домов пока ждут разрешения вернуться в свои квартиры, им предоставлено временное размещение с горячим питанием. Место происшествия по-прежнему оцеплено и охраняется полицией.

Губернатор города Александр Беглов, посетив место происшествия, сообщил, что пострадавшие в результате ЧП получат компенсации от властей города.