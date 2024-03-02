Собянин открыл Дворец тенниса в Лужниках

Мэр Москвы отметил, что, помимо 15 кортов, там есть плавательный бассейн и место для занятий сквошем, малым теннисом и бадминтоном

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл Дворец тенниса в Лужниках, отметив, что он лучший не только в России, но и в мире.

"Сегодня большой праздник для любителей большого тенниса, для спортсменов. В Лужниках в Москве возведен настоящий Дворец большого тенниса. Он, пожалуй, лучший не только в России, но и в мире. Помимо 15 первоклассных кортов, здесь плавательный бассейн и место для занятий сквошем, малым теннисом, бадминтоном и так далее. Здесь можно целыми днями проводить время, заниматься спортом, отдыхать", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что это будет большим подспорьем для непрофессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне будущих чемпионов.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высоко оценил уровень нового спортивного объекта. "Мне дух перевело от такой сказки, которую здесь сделали. Реально, потому что теннис пошел, и вам спасибо большое. Наши москвичи в прошлом году выиграли 300 международных турниров. Я думаю, с этими кортами их будет еще больше", - подчеркнул Тарпищев.

Как сообщается в материалах мэрии, новый Дворец расположен по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 5Б, рядом с Олимпийским комитетом России и легендарной "ракушкой" - универсальным спортивным залом "Дружба". В пешей доступности находится станция метро "Воробьевы горы".

Пятиэтажное здание площадью 36 тыс. кв. м. сконструировано в виде призмы. Впервые среди подобных объектов для создания яркого "космического" архитектурного образа здания было использовано наклонное витражное остекление. С верхних этажей открывается живописный вид на Москву-реку и Нескучный сад. Инфраструктура нового Дворца тенниса предоставляет широчайшие возможности для занятий теннисом и другими видами спорта, а также для отдыха и восстановления после тренировок. На теннисных кортах установлено современное оборудование мирового уровня, в том числе видеоаналитическая система TrackTennis. На прилегающей к Дворцу тенниса территории размещены объекты сезонного использования. Ежедневно Дворец тенниса "Лужники" смогут посещать порядка 3 тыс. любителей спорта и здорового образа жизни. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Юные спортсмены могут записаться в детскую теннисную школу. По оценкам, в Москве теннисом занимаются свыше 54 тыс. человек.