Яровая заявила, что "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой

Вице-спикер Госдумы отметила, что первый фактор глобальной угрозы сегодня в мире - информационная небезопасность

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. "Википедия" из-за уменьшения там количества правдивой информации скоро может превратиться в "колодец с отравленной водой". Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.

"В какой-то момент "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой. Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойство накапливаться, аккумулироваться на электронных носителях. Задумайтесь, если в какой-то момент вся правда будет вымарана, останется только эта отравленная вода, что будет происходить с людьми - это путь к разрушению и уничтожению человечества", - сказала Яровая.

По ее мнению, именно в этом заключается идеология однополярного мира, который "очень напоминает нацистскую идеологию, идеологию превосходства, диктата, идеологию понуждения, когда не нужны люди, а нужны территории и ресурсы".

Яровая также убеждена, что первый фактор глобальной угрозы сегодня в мире - информационная небезопасность.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.