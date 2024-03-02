ДВФУ и компания из Индии договорились о сотрудничестве в сфере образования

Обучение индийских студентов в российском вузе начнется уже в 2024 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель проректора по международным вопросам Дальневосточного федерального университета Никита Смирнов и генеральный директор индийской консалтинговой компании в области образования Apex Consaltunts Халембер Маха Линг Прасад подписали соглашение об образовательном сотрудничестве. Церемония состоялась на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент ТАСС.

"Дальневосточный федеральный университет имеет очень тесные отношения с Республикой Индия. В настоящее время у нас уже обучаются более 500 студентов по программе General Medicine ["Лечебное дело"], это программа на английском языке. Мы очень рады получить в качестве новых партнеров индийских коллег, которые, безусловно, помогут нам сформировать еще более тесные взаимоотношения между университетом и студенческим сообществом Индии, между РФ и Республикой Индия. И способствует тому, что наши студенты будут расти в дружеской атмосфере, проникаться взаимоуважением, что в конечном итоге будет служить созданием очередного нового поколения, способного развивать наши межгосударственные отношения", - сказал Смирнов.

Документ подразумевает, что обучение индийских студентов в российском вузе по медицинским специальностям начнется уже в 2024 году.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.