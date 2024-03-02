На Всемирном фестивале молодежи открылась выставка "НАТО: история обмана"

В экспозицию вошло более 20 архивных фотографий ТАСС

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Выставка "НАТО: история обмана", открывшаяся на Всемирном фестивале молодежи, призвана вызвать интерес молодежи в мире к изучению реальных исторических фактов. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на церемонии открытия.

По его словам, молодежь всего мира сегодня находится в очень сложной ситуации, поскольку живет в эпоху "информационного шума, фейков, когда огромное количество очень профессиональных организаций пытаются манипулировать фактами, смешивая их с тем, что невозможно назвать достоверной информацией". Выставка же, по его словам, дает возможность своими глазами увидеть и оценить те факты и данные, которые невозможно оспорить, и сделать вывод о том, какие события действительно происходили.

"Думать о будущем, не опираясь на фундамент, невозможно. Для многих эта выставка станет запуском изучения вопроса. Вряд ли люди, прошедшие по этим коридорам, выйдут с полным объемом знаний, но самое главное, чтобы они заинтересовались, зацепились за какие-то факты, обстоятельства и продолжили изучение. Увезли эти знания с собой в свои страны", - сказал Карманов.

Генеральный директор музея современной истории России Ирина Великанова в свою очередь сообщила, что на Всемирном фестивале молодежи собрались неравнодушные молодые люди, которым не безразлично, что будет завтра с миром. "Именно поэтому мы решили представить здесь выставку "НАТО: история обмана", в которой расскажем о фундаментальной лицемерной сущности НАТО, чья миролюбивая риторика не соответствует реальным делам", - сказала она.

Первый заместитель руководителя дирекции, программный директор фестиваля Сергей Першин добавил, что в эти дни на площадке федеральной территории Сириус раскинулся город молодежи мира, в который приехали 20 тыс. молодых людей из 188 стран мира, чтобы обсудить справедливое будущее. "Почему именно в России появился город молодежи мира, потому что Россия - это страна, которая столетиями доказывает, что большое количество разных национальностей, с разными культурными особенностями, разного вероисповедания могут вместе созидательно двигаться вперед", - сказал Першин. Кроме того, он отметил, что именно Россия сегодня борется за справедливый мир, за то, чтобы в нем не было гегемонии, чтобы он был полицентричным. "Поэтому мы с коллегами приняли решение и сделали такую смысловую выставку частью пространства фестиваля", - пояснил Першин.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов добавил, что выставка дает представление о том, что на протяжении многих десятилетий "все человечество находилось перед очень серьезными вызовами, которые создавала организация Североатлантический блок".

О выставке

Выставку "НАТО: история обмана", которая рассказывает об агрессивной деятельности Организации Североатлантического договора на протяжении всей ее 75-летней истории, представил Музей современной истории России. В экспозицию вошло более 20 архивных фотографий ТАСС.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.