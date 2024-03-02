Генсек СНГ на фестивале молодежи призвал сохранить память о подвиге советского народа

Сергей Лебедев поприветствовал участников Всемирного фестиваля молодежи

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поприветствовал участников Всемирного фестиваля молодежи и призвал сохранить память о подвиге советского народа.

"Грядущий 2025 год объявлен Советом глав государств СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", - сказал он в видеобращении на сессии фестиваля. "Хотел бы обратить ваше внимание как участников Всемирного фестиваля молодежи на необходимость сохранения памяти о подвиге советского народа, должное осмысление новым поколением итогов и уроков Великой Отечественной войны, что в современных условиях становится жизненно значимым", - отметил генеральный секретарь СНГ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.