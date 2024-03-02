Торкунов заявил об открытии осенью совместных с вузами Шанхая магистратур МГИМО

По словам ректора университета, переговоры с исполнительным президентом академии глобального управления и регионоведения Шанхайского университета международных исследований Ян Ченом прошли продуктивно

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. МГИМО и Шанхайский университет международных исследований планируют осенью открыть совместные магистратуры. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

"Провел очень продуктивные переговоры с исполнительным президентом Шанхайской академии глобального управления и регионоведения Шанхайского университета международных исследований Ян Ченом о том, как реализовать наш меморандум о сотрудничестве, обсудили конкретные шаги", - сказал он.

"Рассчитываем, что уже осенью сможем открыть совместные магистратуры", - указал Торкунов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.