В Петербурге заявили о желании принять Фестиваль молодежи

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, в городе уже "вырабатывается конкретный план действий для того, чтобы заполучить фестиваль"

СИРИУС, /Федеральная территория/. 2 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург хотел бы в будущем принять у себя Всемирный фестиваль молодежи, город сделает для этого все возможное. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, который по поручению губернатора Александра Беглова возглавляет официальную делегацию Санкт-Петербурга на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

"Петербург уже готов, хочет и сделает для этого все возможное, - сказал Пиотровский, отвечая на соответствующий вопрос. - Раскрою вам секрет: мы <...> конечно, уже присматриваемся, и вырабатывается конкретный план действий для того, чтобы заполучить фестиваль в Петербурге. Сделаем все для этого абсолютно точно".

Вице-губернатор отметил, что у города для этих целей полностью готова вся инфраструктура. "Осталось дело за малым - проголосовать, принять решение. А тут уж мы справимся", - добавил он.

Говоря о нынешнем Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сириусе, Пиотровский отметил, что его масштаб - "шокирующий - в хорошем смысле этого слова: огромное количество стран участвует". "Петербург не отстает: у нас порядка 350 участников из города и еще порядка 150 волонтеров. Активная программа на нашем стенде, он принимает гостей из других регионов и других стран", - рассказал он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.