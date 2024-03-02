В КБР в поселке Эльбрус вице-премьер Новак открыл новую амбулаторию

Объект построили в рамках национального проекта "Здравоохранение"

НАЛЬЧИК, 2 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак принял участие в торжественном открытии новой амбулатории в селении Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР). Объект построен в рамках национального проекта "Здравоохранение", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня значимое для всей Кабардино-Балкарии событие, для жителей пяти населенных пунктов, поскольку открывается новая участковая амбулатория, которая будет обслуживать пять населенных пунктов и туристов при необходимости. <...> Отрадно, что такие объекты появляются в нашей стране - современные, газифицированные объекты. <...> Больница обеспечена самым экологически чистым, дешевым источником энергии, и это реализуется в соответствии с поручением президента в рамках нацпроекта "Здоровье", развитие первичного звена", - сказал Новак, выступая перед собравшимися.

Особую значимость объекта подчеркнул глава КБР Казбек Коков. "Я поздравляю жителей населенных пунктов и коллектив, хочу отметить, что сегодня, по поручению нашего президента многое делается по оснащению первичного звена здравоохранения, он актуализировал и вопросы оплаты труда работников здравоохранения и вы скоро это почувствуете", - отметил он, обращаясь к работникам амбулатории.

Александр Новак зажег факел, ознаменовавший подключение учреждения к газоснабжению. Далее он, вместе с главой КБР Казбеком Коковым, перерезал красную ленточку и ознакомился с возможностями амбулатории.

Как пояснили в "Газпром газораспределение Нальчик" для подключения амбулатории к сетям газораспределения проложен газопровод протяженностью 118,5 м и смонтированы два газовых котла российского производства. Специалисты "Газпром газораспределение Нальчик" выполнили технологическое присоединение к газовым сетям.

Об амбулатории

По данным регионального Минздрава, новая амбулатория рассчитана на 90 посещений в смену и 9 коек дневного стационара. В нем размещаются кабинеты терапевта, врача-педиатра, стоматолога, гинеколога, физиотерапии, лаборатория, процедурные, прививочные кабинеты для взрослых и детей, фильтр боксы, а также пост скорой помощи. В здании будет располагаться и круглосуточный травматологический кабинет. Новое здание площадью 580 кв. м. возведено вместо старого 1936 года постройки.

"Учреждение является подразделением ЦРБ Эльбрусского района, здесь получают медицинскую помощь 5 640 человек, а также жители четырех близлежащих сел. Сюда нередко с различными травмами попадают горнолыжники и сноубордисты, начиная с весны и до глубокой осени здесь поправляют здоровье и люди, страдающие аллергией на пыльцу растений", - пояснил глава КБР Казбек Коков.