Опрос показал, что более 70% жителей ФРГ недовольны политикой Шольца

По информации социологического института Insa, лишь каждый пятый житель доволен политикой канцлера Германии

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Более 70% жителей Германии недовольны политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Результаты показали, что деятельностью Шольца неудовлетворен 71% респондентов. Лишь каждый пятый (21%) доволен проводимой им политикой.

Что касается рейтинга популярности политических партий, то первое место по-прежнему занимает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% голосов. За ним следует партия "Альтернатива для Германии" - ее поддерживают 19% опрошенных. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - партия Шольца - набирает 15%. За "зеленых" готовы проголосовать 13% немцев, за Свободную демократическую партию (СвДП) - 5%. Левая партия получает лишь 3%.

Недавно появившаяся в Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) впервые теряет голоса. На этой неделе ее поддержали 7% респондентов (минус 1 п. п). Ранее BSW заявил, что намерен принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. "Поскольку 11% голосов теперь достаются партиям, которые терпят неудачу при преодолении пятипроцентного барьера, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ будет иметь узкое парламентское большинство - в общей сложности 45%", - прокомментировал результаты руководитель Insa Херман Бинкерт.

Опрос проводился с 26 февраля по 1 марта. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.